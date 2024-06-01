إصابة 12 شخصا في قصف روسي على خاركيف شرق أوكرانيا

أكدت السلطات الأوكرانية، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف شرق البلاد، اليوم /السبت/، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا، بينهم ثمانية أطفال.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان شرطة منطقة خاركيف القول - "استخدمت القوات الروسية صباح اليوم، منظومة صواريخ اسكندر-ك لضرب منطقة ترفيهية في المنطقة حيث اندلعت الحرائق في منازل خاصة، ونتيجة للقصف أصيب 12 شخصا".

وبحسب الشرطة، فإن من بين المصابين امرأتان، إحداهما حامل، ورجلين، وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا حيث تم نقلهم إلى المرافق الطبية.

وكانت القوات الروسية قد قصفت أمس خاركيف بخمسة صواريخ، أصاب أحدها مبنى مكونًا من خمسة طوابق حيث تم العثور على جثث ستة أشخاص.