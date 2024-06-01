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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: تسليم الجنود الروس المفرج عنهم من أوكرانيا

الجنود الروس
الجنود الروس
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الجوية الروسية نقلت جنودا، تم إطلاق سراحهم من الأسر الأوكراني إلى موسكو.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأحد - "تم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو على متن طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية للعلاج والتعافي في مستشفيات وزارة الدفاع الروسية".

وأوضحت الوزارة، أن كافة الأسرى المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن موسكو تمكنت من إعادة 75 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا.

موسكو روسيا أوكرانيا الجنود الروس