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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق دهس شخصين في السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة السلام اليوم السبت حبس سائق سيارة متهم بدهس شخصين بدائرة قسم شرطة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثث الضحايا .
وتلقي قسم شرطة السلام اول  بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين .

وبانتقال أجهزة الامن والفحص تبين انه حال سير قائد سيارة بمحور ابراهيم العرابي، اختلت عجلت القيادة بيده مما ادي الي انقلاب السيارة وعبورها الجهه المقابله واصطدامها شاب يبلغ من العمر 42 سنة ، وطالب 16 سنة ووفاتهما في الحال.

تم نقل الجثث إلي المشرحة  تحرر محضر بالواقعة .

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