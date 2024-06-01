رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يناقش الخطط المستقبلية لوحدة حقوق الإنسان.. صور

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، مع وفد من وزارة التعليم العالي بقيادة السيد الحسيني عبدالرحيم، منسق وحدة حقوق الإنسان المركزية بالوزارة، اليوم السبت، لمناقشة الخطة المستقبلية لوحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

حضر اللقاء، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وذلك في إطار حرص جامعة طيبة التكنولوجية على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

الخطط المستقبلية للوحدة

وتناول اللقاء، مناقشة الخطة المستقبلية لوحدة حقوق الإنسان في جامعة طيبة التكنولوجية، وكذلك إنجازات الجامعة بشكل عام والتي تصب في إطار تعزيز حقوق الإنسان بالجامعة، إذ جرى التطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة، شملت سبل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج توعوية وأنشطة تفاعلية، وبحث إمكانية دمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بما يتماشى مع تخصصات الطلاب المختلفة، وتطوير آليات الشكاوى لضمان حصول جميع أفراد المجتمع الجامعي على حقوقهم، ومعالجة أي شكاوى أو تجاوزات قد تحدث.

نتائج إيجابية للزيارة

وأثمرت الزيارة، عن نتائج إيجابية تمثلت في الاتفاق على عدد من الخطوات المستقبلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جامعة طيبة التكنولوجية، بما في ذلك: تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان تتولى الإشراف على تنفيذ خطط تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الجامعة، تخصيص ميزانية لوحدة حقوق الإنسان تسهم في دعم أنشطة الوحدة وتطوير برامجها، وتنظيم برامج توعوية حول حقوق الإنسان، موجهة لجميع أفراد المجتمع الجامعي.

أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على التزام الجامعة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت فرصة مثمرة لمناقشة الخطط المستقبلية لوحدة حقوق الإنسان مع ممثلي وزارة التعليم العالي.

فيما أعرب السيد الحسيني عبدالرحيم، ممثل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة عن تقديره لجهود جامعة طيبة التكنولوجية في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بانجازات الجامعة المتميزة التي جرت في وقت قياسي مقارنة بعمر الجامعة الوليدة، مؤكدًا على استعداد الوزارة لدعم الجامعة في جميع خططها وبرامجها.

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