رضا فرحات: إسرائيل تحاول جذب مصر للدخول في دائرة الصراع

كشف الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب إدراج موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي على أجندة الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني لم تتطرق لأبعاد الأمن القومي لكونها من الأمور السيادية الحساسة.

ولفت فرحات إلى أنه لا بد من الحفاظ على الوعي الجمعي للشعب المصري وإدراك المواطن بالمشاكل الموجودة على مدار اليوم في حياته وهذه من أهم أساسيات الوعي الجمعي.

وأكد أن إسرائيل تحاول جذب مصر للدخول في دائرة الصراع، لافتا إلى أن المحيط الإقليمي ملتهب بشكل غير طبيعي من باب المندب حتى الحدود الشمالية مع إسرائيل وغزة وحدودنا مع ليبيا إلى جانب المشاكل الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

