إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل عامل بالمطرية

أمرت نيابة المطرية اليوم السبت، إحالة شخصين للجنايات في قتل عامل طعنا لخلافات وخصومة قديمة بينهما.

وكان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا يفيد سقوط عامل غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة تبين حدوث مشادة كلامية بين عامل وشخصين من جيرانه وحاول المجني عليه التصالح مع المتهمين ولكنهم رفضوا وحاولوا التعدي عليه أكثر من مرة رغم ابتعاده عنهم وأن المتهمين طعنوا بسكين وفروا هاربين.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخصين وبمواجهتهم اعترفوا يقتل المحمي عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.