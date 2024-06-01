اتجاه داخل الزمالك لتجديد عقد محمد عواد

تنوي إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تجديد التعاقد مع حارس الفريق محمد عواد بعد الاداء القوي الذي ظهر به خلال بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي توج بها الأبيض على حساب نهضة بركان المغربي.

وتنظر إدارة الزمالك الضوء الأخضر من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز من أجل بدء مرحلة التفاضل و اتمام التجديد، خاصة وأن اللاعب من أفضل الحراس في الدوري الممتاز مما جعله ينضم لقائمة المنتخب النهائية.

ومن المنتظر ان يجتمع الجهاز الفني للفريق مع إدارة النادي عقب العودة للتدريبات لمناقشة ملف احتياجات الفريق والبت في تجديد عقود اللاعبين.

ويعود الفريق إلى التدريبات الأحد المقبل عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة ٥ أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في منافسات الدوري الممتاز.