الثانوية الأزهرية 2024| محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب الامتحانات بطنطا

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، وذلك من خلال جولة تفقدية لمعهد الاحمدي الثانوي بطنطا ، معهد طنطا الاعدادي الثانوي ، معهد فتيات النحاس الثانوي .وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية.

وأشاد محافظ الغربية بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه رحمي للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.



وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.



جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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