مواطنون: مبادرة (كلنا واحد) برعاية الرئيس السيسي تعيننا على مواجهة الغلاء تزامنا مع عيد الأضحى

"أصبحنا ننتظر مراحلها الواحدة تلو الأخرى، خاصة في المناسبات الدينية أو الوطنية المختلفة، فمبادرة (كلنا واحد) التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعيننا على مواجهة ارتفاع الأسعار، والتغلب على جشع بعض التجار، وتساعدنا على توفير احتياجاتنا واحتياجات أولادنا بأسعار منافسة عن مثيلتها في الأسواق"..بهذه الكلمات الصادرة من قلوب بسيطة لا تتصنع ولا تستهدف من ورائها شيئ، التقى مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعدد من المواطنين الذين توافدوا بكثافة على عدد من المنافذ والمحال التجارية المشاركة في المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد"، التي أطلقتها وزارة الداخلية اليوم ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد المواطنون بموعد إطلاق المبادرة، والذي يأتي قبل نحو أسبوعين من عيد الأضحى المبارك؛ وهو ما يتيح لهم الفرصة الكافية لشراء احتياجات العيد بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 40%.

كما أشادوا بتنوع السلع والمنتجات المعروضة ضمن المبادرة، والتي تشمل ملابس وأحذية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، أتاحت لهم إدخال الفرحة على قلوب أطفالهم خلال عيد الأضحى بالملابس الجديدة، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، والخضروات، والسلع الاستراتيجية التي يحتاجها كل منزل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إطلاق المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسي، وذلك اعتبارا من أول يونيو ولمدة شهر، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى، وموردي لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.