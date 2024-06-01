محافظ القليوبية يتفقد أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، سير انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية، في عدد من لجان الامتحانات بمنطقة بنها الأزهرية، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وبدأ الامتحانات بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على اتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على عملية الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين، متمنياً للطلاب كل التوفيق والنجاح.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الامتحانات بدأت من اليوم السبت أول يونية، وستستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي، وعدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات (4195) طالب وطالبة موزعين على ( 18) لجنة عامة تضم (166) لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ خلال تفقده اللجان أنه خلال الفترة الماضية جرى تجهيز جميع لجان الامتحانات بشكل كامل، من حيث توفير الأدوات اللازمة والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، كما تم توزيع الطلاب على اللجان بشكل منتظم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعليمات وقرارات قطاع المعاهد الازهرية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الأزهرية.

فيما حرص محافظ القليوبية، على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها واستعداداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدًا السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية بالقليوبية

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