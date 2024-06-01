تجديد حبس 3 متهمين بحيازة الاستروكس والهيدروجين المخدر بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كوكتيل مخدرات بمنطقة السلام، 15 يوما علي أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات قيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القبض علي (3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهم (2 كجم من مخدر الهيروين – 4،500 كجم من مخدر الأستروكس – كجم لمخدر البودر – كمية لمخدر الأيس – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

