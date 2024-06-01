ads
السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 3 متهمين بحيازة الاستروكس والهيدروجين المخدر بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كوكتيل مخدرات بمنطقة السلام، 15 يوما علي أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  القاهرة تلقت معلومات قيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القبض علي  (3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهم (2 كجم من مخدر الهيروين – 4،500 كجم من مخدر الأستروكس – كجم لمخدر البودر – كمية لمخدر الأيس – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

جنح السلام حبس تجديد حبس بالاتجار بالمواد المخدرة كوكتيل مخدرات السلام