محافظ أسيوط يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ،سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية ، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس شمن افتتاحات مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية - للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسى لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث والتعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،نائب رئيس مجلس إدارة المركز ، الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور علي كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير المركز ويحيى زكريا مدير مركز السيطرة وإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ أسيوط ورئيس الجامعة أقسام مركز السيطرة واستمع إلى شرح عن مكونات المركز وتصميمه الذي جاء وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة وتابع عن طريق اتصال مرئي بالبث المباشر قنوات الربط مع المحافظات والمركز الرئيسى للشبكة الوطنية ، وشاهدا سير العمل بمنظومة تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

ووجه المحافظ – خلال لقائه العاملين بالمركز – بضرورة جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد أية أعمال تتم في نطاق المحافظة على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة وتذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز السيطرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية ،مشيراً إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين كافة الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل ، بالاضافة الى دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأوضح المحافظ أن المركـز يعد نموذجًا لسرعة الاستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمـات بما يساهم في أداء الخدمات بصـورة أسرع وسيقدم تعاونًا بـين جميع الجهات لتقديم خدمات سريعة في حالة الحوادث والأزمات وسرعة التدخل مـن الجهة المعنية لمواجهه تلك المشكلات لافتًا إلى إنه تم تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسئولية وبما يساهم في تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة أسيوط ، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة والذى تم تنفيذه فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية ، والذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقام بافتتاحه ،موجهاً الشكر لمحافظ أسيوط على تعاونه والتنسيق المستمر بين جامعة أسيوط والاجهزة التنفيذية بالمحافظة ،فى دعم وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية والتنموية فى كافة القطاعات .