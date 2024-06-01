"الغذاء العالمي" يطالب أطراف الصراع في السودان بوقف القتال والسماح بإيصال المساعدات

طالبت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان "ليني كنزلي" أطراف الصراع بضرورة وقف القتال والسماح بإيصال المساعدات؛ لمنع وقوع أسوء أزمة إنسانية في العالم.

وقالت كنزلي - في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/ - إنه مع استمرار القتال تزداد معاناة المواطنين في الحصول على الغذاء، فمنهم من يلجأ إلى أكل العشب وأوراق الأشجار، مشددة على ضرورة وقف القتال فورا لتفادي هذه الأزمة.

ووصفت كنزلي، الوضع في "الفاشر" بولاية شمال دارفور بغرب السودان بـ"الكابوس" موضحة أن المدنيين لا يمكنهم المغادرة؛ بسبب استمرار القتال.