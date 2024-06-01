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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

The Garfield Movie يستعيد صدارة شباك التذاكر الأمريكي

The Garfield Movie
The Garfield Movie
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استعاد فيلم الرسوم المتحركة “The Garfield Movie” من بطولة صوت النجم كريس برات، صدارة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 104 مليون دولار، جمع منهم 37.5 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و66.5 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

وحل في المركز الثاني فيلم الحركة “Furiosa: A Mad Max Saga” للمخرج جورج ميلر، والذي تصدر الإيرادات في أمريكا لبعض الوقت قبل أن يهبط مجددًا. وبلغت حصيلة الفيلم في صالات السينما حول العالم 71.7 مليون دولار.

في إطار من الرسوم المتحركة والكوميديا، يتبع فيلم “The Garfield Movie”حياة القط جارفيلد، والذي يخوض العديد من المغامرات والأحداث المدهشة في حياته. ويشارك برات البطولة، كل من: نيكوﻻس هولت، هانا وادنجهام، صامويل إل. جاكسون، بريت غولدشتاين، فينج راميز.

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