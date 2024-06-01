شعبة المخابز: انتظام المخابز في صرف حصة المواطن من الخبز المدعم بشكل طبيعي

أكدت شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية، انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن يوم الأربعاء الماضي عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الأول من يونيو.

وقال حسن محمدي رئيس الشعبة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - إن القرار دخل حيز التنفيذ والتطبيق تم دون مساس بحصة وعدد الأرغفة المحدد لكل بطاقة.

ونبه إلى أن قرار الحكومة بتعديل سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشا بدلا من خمسة قروش يتناسب مع ارتفاع مدخلات ومكونات الإنتاج لدى المخابز.

وأشار محمدي، في الوقت نفسه إلى زيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار المعدات بخلاف ارتفاع تكلفة صيانة المخابز، لافتا الى أن تعديل السعر لم يطرا عليه أي تغيير منذ سنوات طويلة.

وتابع أنه من المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعا غدا /الأحد/ مع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد"

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الفرد له 5 أرغفة على بطاقة الخبز، والرغيف سيكون تكلفته 20 قرشا بدلا من 5 قروش وبنفس الوزن 90 جراما، علما بأن تكلفة رغيف الخبز 1.25 قرش، كما أنه لا مساس بعدد المستفيدين والأفراد في البطاقة.

يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاما، وتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.