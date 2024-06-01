الثانوية الأزهرية 2024.. هدوء وانتظام لجان الامتحانات بمطروح

تابع عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 /2024 لطلاب القسم العلمي وعددهم 183 طالبًا وطالبة، لامتحان مادتي الفقه والحديث، في أول أيام الامتحانات، بلجنة الحمام المشتركة التابعة لإدارة الحمام التعليمية.

رئيس أزهر مطروح يوجه بتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب

وأكد رئيس المنطقة أن اللجان يسودها الهدوء والانضباط، مشيدًا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

وخلال تفقده للجان وجه عبد العظيم سالم، للطلاب كلمات التشجيع والتحفيز، ناصحا لهم بضرورة التركيزفي أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى.

مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية يتابع الامتحانات

ومن جانبه تابع عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجنة «بنين مطروح»، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حيث تابع إجراءات دخول الطلاب للجان، وتأكد من التزام الجميع بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، موجها بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، كما اطمئن من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، يوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.



وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.



جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

الثانوية الأزهرية 2024.. هدوء وانتظام لجان الامتحانات بمطروح

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