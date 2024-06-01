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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

800 طبيب يشاركون في مؤتمر جراحات الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شهدت قاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة القاهرة، فعاليات سلسلة مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، ووسط حضور لأكثر من 800 طبيب أنف وأذن من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية.

وتناولت جلسات المؤتمر مختلف جوانب جراحات الأنف والأذن والحنجرة، مع التركيز بشكل خاص على "طرق عمل تجميل قرنيات (غضاريف) الأنف لمرضى انسداد التنفس نتيجة للحساسية و تضخم غضاريف الأنف".

وقدم المشاركون خلال جلسات المؤتمر شرحًا تفصيليًا للتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الجراحات، مع عرض الحالات العملية والنتائج التي تم تحقيقها.

وقد حظى المؤتمر باهتمام كبير من قبل المشاركين، حيث شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة كلية طب قصر العينى، بحضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية، والدكتور هادى صلاح رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة، والدكتور مسعد عبد العزيز رئيس المؤتمر.

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