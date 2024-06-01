الزناتي: احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة الصحفيين اليوم

تنظم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين اليوم السبت، فى الواحدة ظهرا، احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوجهة للأراضي المقدسة والتي قامت النقابة بتنظيم رحلتهم.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة.

وأشار إلى أن النقابة ستستضيف فى هذه الاحتفالية الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف لشرح مناسك الحج للزملاء أعضاء البعثة والرد على استفساراتهم هم ومَن يريد من خارج فوج النقابة والمسافرين لأداء شعائر الحج هذا العام .

وأوضح الزناتي أن اللقاء سيكون بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، حيث يشارك فى تسليم التأشيرات والهدايا الرمزية للحجاج.