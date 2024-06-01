القس اسطفانوس زكي يستقبل الأمين العام الجديد لمدارس الكنيسة الإنجيلية بمصر

استقبل الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي اليوم السبت، الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي. في أجواء مفعمة بالبهجة والتفاؤل، بحضور موظفي مكتب الأمانة.

وألقى القس إسطفانوس كلمة أعرب فيها عن دعمه الكامل للدكتور القس ماجد في إدارته وقيادته للفترة القادمة، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون لتحقيق أهداف الأمانة العامة للمدارس، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمؤسسي.

من جانبه، عبّر الدكتور القس ماجد عن تقديره العميق للمجهودات العظيمة والضغوط الكبيرة التي تحملها القس إسطفانوس خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إحساسه الكبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

كما وجه الدكتور القس ماجد كلمة للعاملين طالب فيها بالتعاون والعمل بروح الفريق، بهدف تمجيد الرب والكنيسة والمجتمع.

هذا، وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بالفترة القادمة وعن استعدادهم للعمل بجد واجتهاد لتحقيق الأهداف المشتركة.

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