أسعار الدولار اليوم السبت 1 يونيو 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 يونيو 2024، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، وبعد آخر انخفاض سجله في تعاملات الأسبوع الماضي، ونستعرض فيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر تحديات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

و استقر في بنك المصرف المتحد، اليوم السبت 1 يونيو 2024، عند 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، السبت 1 يونيو 2024، نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.



وحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره في بنك مصر، اليوم السبت، 1 يونيو 2024، عند 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، اليوم السبت، 1 يونيو 2024، عند 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 1 يونيو 2024، عند 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع.