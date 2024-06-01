بعد تحريك سعر "العيش المدعم".. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المخابز ببنها (صور)

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة بنها بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جرام من 5 قروش إلى 20 قرش.

يأتي ذلك للتاكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن.

كما استمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدي رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مشيرًا أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع ، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وأصدر الهجان تعليماته لمسؤولي التموين بتذليل كافة العقبات التي قد تعوق المنظومة، وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الانتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين، حيث جرى خلال الجولة تحرير محضرين لمخبزين لمخالفتهم للمواصفات المقررة للرغيف.

جدير بالذكر أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن الـ80 جراما؛ يبلغ 150 قرشا، في حين تطرح الوزارة الرغيف المدعم بوزن 90 جراما داخل منظومة التموين بسعر 20 قرشا فقط.

جولة محافظ القليوبية

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