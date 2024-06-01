الأرصاد تحذر من الموجة الحارة: ابتعدوا عن أشعة الشمس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة التي سيتم تسجيلها على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي، وذلك بالتزامع مع الدخول في موجة حارة تضرب كافة المحافظات.

وتابعت غانم: هناك كتل هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة التي ستؤدي إلى دخول كافة الأنحاء في موجة حارة وستكون في ذروتها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت، أن درجات الحرارة اليوم من المتوقع أن تصل إلى 37 بقيم ارتفاع 4 درجات، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الحارة ستكون في نهاية الأسبوع.

وأكملت: الموجة الحارة مدتها قد تتجاوز أكثر من أسبوع، كما أن معدلات قيم درجات الحرارة في شهر يونيو أعلى من شهر يوليو، لذا يجب الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وشرب المياه والسوائل.