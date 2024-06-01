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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجهيز 3 مشاغل لتدريب النساء بقرى حياة كريمة بأسوان

تشغيل 3 مشاغل جدد
تشغيل 3 مشاغل جدد بقري حياة كريمة بأسوان
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جهزت محافظة أسوان 3 مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس وذلك داخل 3 من الوحدات الصحية بقرى مبادرة حياة كريمة التى تم تحديثها وتطويرها وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لإقامة مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة، وبالتالى تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص ومصادر دخل لمساعدتهم على تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم الأسرية والمعيشية.

وأشارت إلى أن المشاغل الجديدة إحدهم تم إفتتاحه فى قرية بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، والثانى بمدينة كوم أمبو، والثالث بقرية القنادلة بمركز ومدينة إدفو .

قومي المرأة : عدد المشاغل على مستوى محافظة أسوان حتى الآن 6 مشاغل

وأشارت هدى مصطفى بأنه تم إستلام مواقع المشاغل بمشتملاتها والمكاوى، وتسكينها بكل مشغل بمتابعة من عضوات الفرع بكل مركز ، موضحه بأنه أصبح عدد المشاغل على مستوى محافظة أسوان حتى الآن 6 مشاغل تضم مشغل بنصر النوبة، و 2 مشغل فى كوم أمبو، و 3 مشغل فى إدفو ، وقد ضمت المكونات للمشاغل إستلام وتركيب 9 ماكينات جاك، و 4 خياطه، وواحد زراير، وواحد عراوى، وواحد لعمل اتنيه، و 2 أوفر لوك، و 2 مكواه، و 3 مقص بدون ترابيزه.

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