اعتمد مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعه، أمس الجمعة، ميزانية النقابة العامة للأطباء لعام 2022/ 2023.

‎وأعلن أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي عن تحقيق فائض لم يحقق من قبل لأي ميزانية سابقة في تاريخ النقابة النقابة خلال عام 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، بزيادة نحو 150% عن عام 2022.

‎وأوضح د. أبو بكر القاضي في تصريحات له، أمس، أن أسباب نمو الفائض جاءت نتيجة خطة مالية قصيرة و طويلة الأجل تعود لاستثمار أموال النقابة العامة للأطباء، وتحقيق أقصى عائد، وذلك باعتماد تنوع في الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية، والسعي المستمر للحصول على أعلى عائد أو ميزة استثمارية.

‎وأضاف أن من أسباب نمو الفائض أيضًا، نهج أمانة الصندوق باعتماد مراكز تكلفة لكل خدمات النقابة بهدف التخلص من أي إهدار لأموال النقابة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العينية والبشرية بالنقابة.

‎وأكد د. أبو بكر القاضي، أن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه أيضًا على إنشاء إستراحة فندقية بالأقصر تتكون من 11 غرفة لتكون مشتى للأطباء، وكذلك تم شراء شاليه بالعين السخنه.

‎من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء د. أحمد علي، إن النقابة استطاعت تحقيق فائض بميزانية 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، رغم زيادة كل مستلزمات التشغيل وزيادة أجور الموظفين، والتوسع في الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالأطباء.

‎وأضاف د. أحمد علي، أنه كان هناك حرص شديد على استغلال موارد النقابة وأصولها الاستغلال الأمثل، كشراء وتطوير استراحات الأطباء، لتقديم خدمة متميزة لأعضاء النقابة، بأسعار رمزية، وزيادة دخل النقابة وأصولها الثابتة.