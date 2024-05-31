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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري: على الصحفيين والإعلاميين الدفاع عن ثوابت الدولة

مصطفي بكري
مصطفي بكري
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإعلاميين أحد أعمدة هذا الوطن، خاصة حينما يتعرض الوطن لحملات من الشائعات ومحاولات التحريض وإثارة الفتن.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن ما يسمى الجيل الرابع من الحروب، هدفه نشر الفوضى وترويج كل ما لا ينتمي إلينا من ثقافات غريبة لا تمت لنا بصلة، معلقا: الإعلام له دور مهم جدا في نشر الوعي بين الناس.

وتابع مصطفى بكري قائلا: «الصحافة والإعلام أمان كل دولة في الحفاظ على الاستقرار، ولا أحد ينكر أن لدينا وطنا نبنيه وندافع عن كيانه وحدوده، وننقل دائما كل ما يحدث في الدولة في الإطار الوطني؛ حرصا منا على بلدنا».

واستكمل بكري: علينا كصحفيين وإعلاميين الاهتمام بمشكلات المواطنين والدفاع عن ثوابت الدولة والدفع بكل إنسان مخلص إلى الأمام.


 

الإعلامي مصطفى بكري الصحفيين والإعلاميين الجيل الرابع الإعلاميين