أنس جابر تتأهل للدور الرابع في بطولة رولان جاروس للتنس

تأهلت نجمة التنس التونسية أنس جابر، إلى الدور الرابع من بطولة رولان جاروس المفتوحة، اليوم الجمعة، عقب فوزها على الكندية ليلى فرنانديز ضمن منافسات الدور الثالث.

سيطرت أنس جابر المصنفة التاسعة عالميًا على مجريات المباراة منذ البداية، وحسمت المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن تواجه مقاومة قوية من فرنانديز المصنفة رقم 34 عالميًا في المجموعة الثانية، التي انتهت بنتيجة 7-6.

لكن، نجحت أنس جابر في حسم النتيجة لصالحها في الشوط الفاصل بنتيجة 7-5، لتتأهل للدور الرابع للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاتها في بطولة رولان جاروس.

خصم أنس جابر في الدور الرابع

تنتظر أنس جابر اختبارًا صعبًا في الدور الرابع من بطولة رولان جاروس، حيث تواجه الدنماركية كلارا تاوسون، المصنفة رقم 72 عالميًا، التي أطاحت بالأمريكية صوفيا كينين.

يعد تأهل أنس جابر للدور الرابع من بطولة رولان جاروس إنجازًا مميزًا، ويعزز من فرصها في تحقيق نتائج أفضل في البطولة، خاصة بعد تألقها في النسخة الماضية، حيث وصلت إلى الدور ربع النهائي.