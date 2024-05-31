ads
السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عبدالمنعم يثير الجدل برسالة وداع لجماهير الأهلي

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أثار محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الجدل بين جماهير النادي، خلال الساعات القليلة الماضية.
ونشر محمد عبد المنعم فيديو احتفاله مع جماهير الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وعلق عليه : سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء.


وفسر عدد كبير من جماهير الأهلي كلمات عبد المنعم بأنها رسالة وداع، وأن نهاية مشواره مع الفريق اقتربت خاصة بعدما تلقي عدد كبير من العروض الرحيل عن النادي.
روفض محمد عبد المنعم في الفترة الأخيرة تمديد عقده مع النادي الأهلي وتمسك بالرحيل لخوض تجربة احترافية بعد التوقيع مع شركة تسويق انجليزية

يذكر أن محمد عبد المنعم تلقى عرضا مغريا من نادي قطر القطري في يناير الماضي، لكن إدارة الأهلي رفض رحيله.
كما يعد عبد المنعم هدفا لعدد من الأندية الأوروبية التي تراقبه في فرنسا والبرتغال واليونان.
 

محمد عبد المنعم النادي الاهلي رحيل محمد عبد المنعم عقد محمد عبد المنعم