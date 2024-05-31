طارق سعدة في عيد الإعلاميين : الإعلام المصرى يلعب دورا كبيرا لتشكيل وعى المواطنين

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلاميين فى عيدهم الـ90 مثمنا دورهم الوطنى فى إرساء القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الإعلام المصرى كان وما زال يلعب دورا كبيرا فى تشكيل الوعى لدى المواطن المصرى من خلال ما يقدمه من برامج تثقيفية وتنويرية شكلت فكر ووجدان الشعب المصرى وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية الأفريقية عبر أثير شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهة لدول القارة السمراء، ولاتزال الإذاعة المصرية تحتفظ برونقهارغم كل التطورات والتحديات التى تواجهها.



وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن رواد وعمالقة الإذاعة المصرية وضعوا حجز الأساس ليسير عليه دروب الأجيال المتتالية من المهنية وأمانة الكلمة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل غاية أو وسيلة.



وأكد أن الإعلام المصرى يمتلك كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم فى التطور التكنولوجى وكيفية التعامل مع الوسائط الجديدة بما يخدم الوطن والمواطن.



وطالب سعدة الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحرى الصدق والمهنية لتقديم إعلام هادف

يحافظ على بناء الشخصية المصرية ومساندة الدولة فى تنفيذ خطط التنمية المنتشرة فى كل ربوع مصر لبناء الجمهورية الجديدة بالاضافة إلى الاهتمام بتقديم محتوى مدعوم بالمعلومة المرئية والمسموعة والإلكترونية فى عصر الإعلام الرقمى والذكاء الاصطناعي. واذكرهم أن الإعلام أمانة مهنية تتطلب أن يكون داخل كل اعلامى ميثاق شرف يلزمه بالالتزام باخلاقيات مهنة الإعلام.



ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للإعلام فى الجمهورية الجديدة التى تشهد تنمية حقيقية وشاملة فى كافة المجالات.