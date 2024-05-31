جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها بجميع الجامعات الإسرائيلية

أعلنت جامعة "جنت" البلجيكية، اليوم الجمعة، قطع علاقاتها مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، نظرًا لأنها "لا تتوافق مع سياساتها في مجال حقوق الإنسان".

وذكرت الجامعة في بيان أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية أنها أجرت تحقيقًا سلطت فيه الضوء على أبرز المخاوف المتعلقة بوجود علاقات تعاون بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية.

وأشار البيان إلى قرار محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضافت الجامعة أنها مستمرة في مشروعاتها البحثية مع 6 معاهد إسرائيلية "غير أكاديمية"، موضحة أنها لم تعثر على أي صلة بين هذه المعاهد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولفتت "الجارديان" إلى أن المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في مدينة "جنت" يخرجون في مسيرات رافضة للهجمات الإسرائيلية على غزة ويعتصمون في أجزاء من الحرم الجامعي منذ أوائل مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة أن هناك ترحيبا من المتظاهرين بالقرار الذي اتخذته الجامعة، لكنهم أكدوا استمرار اعتصامهم حتى يشمل القرار الـ 6 معاهد الأخرى.

يُشار إلى أن العديد من طلاب الجامعات الأوروبية يعتصمون داخل جامعاتهم احتجاجا على الأحداث الجارية في غزة، كما هو الحال في الولايات المتحدة.