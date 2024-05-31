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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غداً.. جنايات القاهرة تواصل محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، غداً السبت محاكمة المتهم بقتل طفلة سودانية الجنسية تدعى جنيت جمعة بطرس .

كان قد أمر  المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى؛ بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية .


وكان النائب العام المستشار/ محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.


 

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جنيت جمعة بطرس-سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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