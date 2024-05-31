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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور .. الأنبا بيجول يستقبل رفات القديس فرنسيس بدير المحرق

رفات القديس فرنسيس
رفات القديس فرنسيس
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استقبل الانبا بيجول اسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق - جبل قسقام ، رفات القديس فرنسيس والتبرك بها خلال زيارة وفد من الكنيسة الكاثوليكية المرافق للرفات للدير .

وقالت الصفحة الرسمية  لفرنسيسكان مصر، ان وفد الرهبان الفرنسيسكان قدم للأنبا بيجول أيقونة جراحات القديس فرنسيس.

كانت الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر  قد استقبلت ذخائر القديس فرنسيس بمناسبة مرور الذكرى المئوية الثامنة على نوال جروحات القديس فرنسيس على جبل لافيرنا وللمناسبة ونظمت الرهبنة الفرنسيسكانية في مصر، برنامج استقبال رفات القديس فرنسيس على مستوى المحافظات ، حيث ان الذخائر تتواجد في مصر لمدة 12 يومًا، وتقام احتفالات دينيّة في عدد من الأديرة والكنائس، من الإسكندريّة شمالًا وحتّى الأقصر جنوبًا.

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الأنبا بيجول اسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق جبل قسقام رفات القديس فرنسيس الكنيسة الكاثوليكية