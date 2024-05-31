طارق سعدة يوجه رسالة إلى الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ 90

وجه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيخ المصرى، التهنئة إلى السادة الإعلاميين بمناسبة عيدهم ال ٩٠.

وأشاد سعدة بدور الإعلام المصري عبر تاريخه، وأنه ساهم فى تشكيل وعي المواطن المصري، بل ووصل إلى المواطن العربي والإفريقي، من خلال رسائل إعلامية عن طريق برامج تثقيفية خاطبت كافة العقول.

وثمن نقيب الإعلاميين على الدور الكبير للإعلام المصري، بما يمتلكه من كوادر إعلامية طوال الوقت، كانت ومازالت قادره على إعلاء مصلحة البلاد، والتصدى لكل التحديات وحروب المعلومات.

وشدد سعدة على ضرورة تطوير المهنه طوال الوقت، وركب التقدم السريع الذى يحرك العالم، وطالب أن يتم تحري الدقة لترسيخ مبدأ ميثاق شرف المهنه، وعدم الانجراف إلى سرعة العصر والذكاء الإصطناعي مما يؤدى إلى الجور على الدقه والصدق.

وإختتم نقيب الإعلاميين بتوجيه الشكر إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على كل الجهود التى يبذلها فى ملف الإعلام، ودعمه الدائم لهذا القطاع.