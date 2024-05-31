بايدن يحذر : هناك مخاطر بزيادة عزلة إسرائيل في العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن هناك مخاطر بزيادة عزلة إسرائيل في العالم، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نركز على هدنة ونهاية للحرب في غزة. وسيعود الفلسطينيون إلى ديارهم."

وأوضح أن: "إسرائيل قدمت مقترحا شاملا لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للرهائن، والمقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس. مشيرا الى ان إسرائيل عرضت مقترحا من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حماس للوصول للمرحلة الثانية التي ستشهد نهاية دائمة للحرب. المرحلة الثانية ستشهد تبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية. المرحلة الثالثة من الاتفاق تشمل إعادة إعمار قطاع غزة."

وتابع بايدن: "أعلم أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على هذه الخطة ومنهم أعضاء في الحكومة. لكن أحث القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط. أطالب الإسرائيليين بالتروي والتفكير فيما سيحدث لو خسرنا هذه الفرصة. هذا الاتفاق يمكنه مساعدة إسرائيل في أن تصبح أكثر اندماجا بالمنطقة بما في ذلك التطبيع مع السعودية. نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا."

وطالب حماس بأن تقبل هذا الاتفاق، مضيفا: "حان وقت إنهاء هذه الحرب. هناك مستقبل أفضل لتحديد المصير للشعب الفلسطيني."

وأدعي، أن: "حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر كهجوم السابع من أكتوبر زاعما ان مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل."

وأضاف: "واشنطن ستساعد في صياغة حل على الحدود اللبنانية."

في سياق اخر، قال بايدن بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن: "ترامب أخذ كل الفرص للدفاع عن نفسه وهو مدان. تم التأكيد على المبدأ الأميركي القائل بألا أحد فوق القانون."