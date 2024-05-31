مصطفى بكري ينفعل على الهواء بسبب معاناة المواطنين من الغلاء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر من كافة الاتجاهات، مردفًا: « في أبواق بتهاجم الجيش والرئيس السيسي، تعال ورينا نفسك وامسك الحكم هتعمل إيه، تعال ورينا هتعمل إيه في ظل التحديات الراهنة، هو في حاكم عاوز يكون شعبه ناقم عليه، لا والله مفيش رئيس عاوز يكون شعبه ناقم».

وقال بكري خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، : «أوعى تنسى اللي عمله الرئيس السيسي علشان البلد دي، أوعى تفتكر اللي بيتعمل دا للرئيس السيسي لا دا للشعب المصري، الرئيس السيسي بيعمل للشعب والمواطن قد يكون الوضع صعب ولا بد من الوقوف مع الرئيس السيسي».

وأضاف بكري: «كلنا عارفين الظروف الاقتصادية وعارفين الغلابة وعارفين الطبقة المتوسطة واللي بتعاني منه، بطلب من الحكومة تدير الملفات بشكل صح، انت عاوز تغلي كل حاجة عاوز ترفع أسعار الكهرباء في وقت واحد، بالراحة بالراحة يا عم، الشعب دا متحمل كتير، انتوا بتعملوا ربكة في البلد».

وأكمل : «الشعب دا صابر ومتحمل ولولا ثقته في القائد ما كانت الدنيا هتبقى حلوة ولا مستمرة، الرئيس السيسي عارف البلد مستهدفة واللي عايزين الدنيا تولع قاعدين في لندن بجوازات سفر أجنبية، أنا بتكلم كلام من قلبي، ولازم يكون في وعي وإدارة مختلفة لإدارة الأمور، ومعاقبة المخطئ».

وأشار بكري إلى أن مصر تحتاج خطة شاملة لحل الأزمات، معقبًا: «الواقع صعب اللي إحنا عايشينه مخلي الأمور كدا، سوء الإدارة وعدم حل الأزمات بيخلي الناس تضايق، مصر ترفض نهائيا تهجير الفلسطينيين، مصر من الدول القليلة في العالم التي لم تدين المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى».

وأردف : «مصر بتقوم بدورها الوطني والقومي تجاه كافة القضايا العربية، هناك مؤتمرا عالميا سيتم عقده في دولة الأردن يوم 11 يونيو تحت رعاية الرئيس السيسي وعاهل الأردن لبحث ملف الأزمة الفلسطينية».

