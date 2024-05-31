قيود أمريكية جديدة على مسؤولين من الصين وهونج كونج بسبب قانون الأمن القومي

أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على التأشيرات لعدد من المسؤولين في الصين وهونغ كونغ، نتيجة لقانون الأمن القومي الجديد.

وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، حثت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة الصين وسلطات هونغ كونغ على دعم "الاستقلال القضائي" في هونغ كونغ، ووقف استخدام قوانين الأمن القومي لقمع المعارضة السلمية وإعادة الانفتاح الذي كان محوريًا لحيوية هونغ كونغ وتنافسيتها كمركز تجاري دولي.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن أحكام الإدانة التي صدرت في محاكمة "مدافعي الديمقراطية" في هونغ كونغ، بعد إدانة 14 شخصًا بتهمة "التخريب".