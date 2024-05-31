الجونة يطيح بفريق بلدية المحلة خارج كأس مصر

تأهل فريق الجونة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق بلدية المحلة بضربات الترجيح، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ليضرب موعدًا مع الترسانة.

انتهي الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة بلدية المحلة والجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتبتسم ركلات الترجيح لفريق الجونة



كان بلدية المحلة تقدم أولًا عن طريق أحمد رضا في الدقيقة 73، بينما أدرك سيف شيكا هدف التعادل للجونة قبل نهاية الوقت الأصلي، لتنتقل المواجهة إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد تغيرًا في النتيجة ليحتكم الفريقين الى ضربات الترجيح ويفوز الجونة،