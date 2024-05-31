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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجونة يطيح بفريق بلدية المحلة خارج كأس مصر

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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تأهل فريق الجونة إلى  دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق بلدية المحلة  بضربات  الترجيح، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل ليضرب موعدًا مع الترسانة.
انتهي الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة بلدية المحلة والجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتبتسم ركلات الترجيح لفريق الجونة
 

كان بلدية  المحلة تقدم أولًا عن طريق أحمد رضا في الدقيقة 73، بينما أدرك سيف شيكا هدف التعادل للجونة  قبل نهاية الوقت الأصلي، لتنتقل المواجهة إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد تغيرًا في النتيجة ليحتكم الفريقين الى ضربات الترجيح ويفوز الجونة،

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