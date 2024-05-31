الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة الطائرات المسيرة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أربعة كيانات وفردا مرتبطا بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن العقوبات شملت أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان رشد أفزار" المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية والمسؤولة عن شراء أجزاء مهمة لبرنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت أيضا أفشين خواجه فرد المسؤول التنفيذي في شركة الصناعة الجوية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع وتشرف على صناعة الطائرات المسيرة في البلاد.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضا الجمعة عقوبات على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما شملت العقوبات مركز قيادة رئيسيا تابعا للقوات المسلحة وشركة إلكترونيات.