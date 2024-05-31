| دفتر أحوال| شمس الغردقة تُشرق على 16 ألف سائح

رقصة من الألوان المختلفة، لوحة من جنسيات العالم تتراقص على أنغام شمس الغردقة الدافئة، هكذا كان مشهد مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، حيث استقبل ما يقارب 16 ألف سائح من مختلف أنحاء أوروبا، حاملين معهم شغف الاستجمام والاستمتاع بجمال "بحر الزمرد".

طائرات من كل أنحاء العالم تهبط على أرض مطار الغردقة، حاملة على متنها جنسيات متنوعة، تصدرتها الجنسية الألمانية، تلتها الإنجليزية والروسية والبلجيكية.

لم يكن هذه الزحام العارمة مفاجئا، فقد شهدت الغردقة منذ بداية فصل الربيع رواجًا سياحيًا ملحوظًا، مما دفع مسؤولي وزارة السياحة إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الفندقية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، مع بدء الموسم الصيفي.

تجولت لجان التفتيش بين الفنادق والقرى السياحية، يرافقهم أطباء للتأكد من تطبيق المعايير الصحية والبيئية، بينما ازدحمت شواطئ الغردقة بأجساد السائحين الباحثين عن دفء الشمس ونسيم البحر، تاركين وراءهم هموم الحياة اليومية ليتنعموا بجمال الطبيعة وسحرها.

تُعد هذه الزيادة في أعداد السياح بمثابة شهادة حقيقية على عودة الرواج للسياحة المصرية، والتي تُعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني.