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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وجدوها مشنوقة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة فتاة به آثار شنق  من رقبتها وملقاة بأرض زراعية بمنطقه منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العام  التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بالعثور علي  جثة فتاة ملقاة بقطعه أرض زراعية بشارع الأربعين بمنشأة عبدالله، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة فتاة مقتول وبه آثار شنق بالعنق  وتم. نقل الجثة إلي  مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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