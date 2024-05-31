ترامب: محاكمتى فاسدة ولم تكن عادلة.. والقاضى متآمر

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن محاكمته كانت فاسدة ولم تكن عادلة ولم يسمح له باستخدام خبير انتخابي، مؤكدا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبه بتغيير قاضي المحكمة.

وأضاف ترامب، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قاضي محكمة نيويورك لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمته وقام بمنع أحد الشهود من الإدلاء بشهادته والأمر ذو أبعاد سياسية ولا علاقة له بالقضية، قائلًا: "القاضي متآمر وأدعو إلى سجنه فورًا".

وأكد أن المحاكمات التي تعرض لها تستهدف منعه من استكمال الحملة الانتخابية، وكان هناك تزوير في سجلات الأعمال، مشيرًا إلى أن الأوضاع في بلادنا مخزية وشائنة بحق الديمقراطية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة.

وأضاف أتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي وتقدمت عليه بـ6 نقاط بعد إدانتي في نيويورك، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تقييده لمنعه من مواصلة الحملة الانتخابية

وأشار ترامب إلى أنه كان هناك بعض الأشخاص تسببوا في إحداث مشاكل لمنعه من استكمال الانتخابات.