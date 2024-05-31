احتجاجات بشأن المناخ في برلين قبل الانتخابات الأوروبية

تظاهر نحو 10 آلاف شخص في العاصمة الألمانية ( برلين ) اليوم الجمعة، من أجل حماية المناخ والديمقراطية، وذلك قبل إجراء الانتخابات الأوروبية، المقرر انعقادها في ألمانيا 9 يونيو المقبل.

وأعلنت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التي دعت للتظاهرة عن تنظيم احتجاجات مشابهة في 100 مدينة ألمانية منها هامبورج وميونخ، فضلًا عن تنظيم احتجاجات في 13 دولة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بحلول السابع من يونيو؛ تزامنا مع الانتخابات الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم الحركة في برلين فريدة إيجلينج، إنه يتعين على البرلمان الأوروبي الجديد أن يتخذ موقفًا واضحًا لصالح حماية المناخ والديمقراطية.

وتستهدف "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035 ومضاعفة الاستثمار في الطاقات المتجددة والصناعات المحايدة للمناخ.

وتنطلق في السادس من يونيو المقبل وحتى التاسع من الشهر نفسه انتخابات البرلمان الأوروبي حيث سيدعى نحو 360 مليون ناخب في مختلف دول الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 عضوا بهذا البرلمان.

ويختلف موعد الانتخابات بين دول الاتحاد حيث ستبدأ الخميس المقبل في هولندا، ثم تقام الجمعة في أيرلندا، والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في حين يصوت الناخبون في إيطاليا والتشيك على مدى يومي 7 و8 يونيو. ثم تنعقد الانتخابات في بقية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد 9 يونيو المقبل.