في مكتبة الإسكندرية.. "الشباب" تحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يوافق 21 مايو كل عام ، بقاعة الأنشطة المتعددة في رحاب مكتبة الإسكندرية، بمشاركة 150 شابًا وشابة من الكيانات والكوادر الشبابية في محافظة الإسكندرية ، وبحضور جانب من قيادات وزارة الشباب والرياضة، أساتذة الإعلام بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة .

ومجمل ما جاء في الحفل :" ان هذا الاحتفال ليس مجرد تمجيد للثراء الثقافي العالمي، بل يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه الحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة ، إلى جانب ترسيخ عدة قيم ومنها التسامح والتعايش.

وأكد أساتذة الإعلام بجامعة الإسكندرية :" ان التنوع الثقافي ليس شعارا، لكنه منهج حياة يعلي قيمة الحوار، والجمهورية الجديدة تُعد نموذجا يحتذى به في تعزيز التنوع الثقافي، وإرساء لغة الحوار والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع ، أن التنوع الثقافي يشكل قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب، بل أيضا كوسيلة لعيش حياة كريمة وسلام نفسي بين جميع مكونات المجتمع ، والتواصل الثقافي بين مختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها، كما توفر الدولة الدعم لكافة الأنشطة للأنشطة الثقافية ، التي تنتمي إلى مختلف الثقافات حول العالم.

وتحدث المشاركون ايضا حول أهمية و فوائد التنوع الثقافي اهمها " تنمية روح التنافس والابتكار بين أبناء المجتمع الواحد، وتعزيز وجود أفكار جديدة للتنمية المستدامة، في مجالات الثقافة المختلفة، كما يعزز الحوار بين الحضارات والثقافات، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ".

وفي ختام الحفل تم الرد علي التساؤلات من الشباب المشارك بكلمة موجزة " إن الدول المتقدمة تقوم باستخدام التنوع الثقافي لنشر تراثها وفنونها ، كقوة ناعمة، تدعم عبرها جهود دبلوماسيتها ونشاطاتها الخارجية ".