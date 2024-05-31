برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات بـ"حلوان الأهلية" ينظم معرضه الأول

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، المعرض الطلابي السنوي الأول لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ سيد عطا أمين عام الجامعة، والدكتوره ثريا صبيح منسق برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.

تضمن المعرض نماذج مختلفة من أعمال الطلاب في المقررات الدراسية خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، كتصميم الشخصيات والتحريك وعمل المؤثرات البصرية وتكوين المجسمات.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بمستوي الطلاب الذي وصفه بالمتميز، وأكد أن أعمال طلاب المستوى الأول بالبرنامج يوازي مستوى طلاب المستوى الثالث بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أهمية التخصص من السنة الدراسية الأولى لأنه يصقل مهارات الطلاب العملية.

وخلال فعاليات المعرض شهد الدكتور السيد قنديل عرضا خاصا لبعض أعمال الطلاب المرئية والمؤثرات البصرية بقاعة المجسمات بالحرم الجامعي، ووجه كلمة للطلاب تشيد بمجهوداتهم وأعمالهم المتميزة، وقدم لهم بعض النصائح الهامة لدعم وصقل مواهبهم، وأشار إلى أن المداومة على العمل من أهم أسباب النجاح. ودعا قنديل الطلاب للاشتراك فى المسابقة التى ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، لتصميم شخصية مصر الكرتونية.

فيما أكد الدكتور حسام رفاعي أن جودة الأعمال المقدمة في المعرض تشير إلى مهارات الطلاب العملية، كما تشير إلى أن إدارة البرنامج استطاعت تنمية قدرات الطلاب وتوظيف مهاراتهم بشكل جيد.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو سامي عن سعادته بتنظيم هذا المعرض، وأشار إلى أن البرنامج يهتم بإمداد الطلاب بالمعلومات والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويتبع أحدث الأساليب العلمية والتدريسية لتحقيق ذلك.

وأوضحت الدكتوره ثريا صبيح، أن الأعمال التي أنتجها الطلاب خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، هي نتاج لمجهود كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرنامج، مؤكدة أن الطلاب بذلوا مجهودا كبيرا ليخرج المعرض بهذا الشكل المتميز. وأشارت إلى استمرار العمل لصقل مواهب الطلاب، والوصول إلى أعمال تحريك تنافس الإنتاج العالمي وتصطبغ بالصبغة المصرية.