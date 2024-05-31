الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان

تنشر البوابة نيوز الحصاد الأسبوعي للأنشطة والفعاليات بجامعة حلوان وجاءت كالتالي:

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد السيد سليمان نائب مجلس النواب وأمين مجلس جامعة بدر بكلية التكنولوجيا والتعليم، وتناول اللقاء عدة موضوعات أساسية عن نشأة الكلية وتطورها.



وأجرى رئيس جامعة حلوان زيارة لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، شملت تفقد أعمال الدهانات والتجديدات الخاصة بمباني ومنشآت الكلية، مشددا على ضرورة الانتهاء من تطوير الكلية واستعدادها لتكون فرعًا لنادي جامعة حلوان، حيث سيتم إجراء كافة التجهيزات اللازمة لتحويلها لنادٍ وعقد الشراكات المجتمعية.

وانطلق المؤتمر العلمي السابع للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، مشيدا بدور المعهد القومي للملكية الفكرية ، كما تم تكريم بعض خريجي المعهد من حملة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية.

وفى إطار جهود جامعة حلوان لإثراء الوعي الثقافي لدى الطلاب حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية ودور الشباب المصري في مواجهتها وانجازات الجمهورية الجديدة ۲۰۳۰ ، تضمنت خطة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، تنظيم ندوة بعنوان الأزمة الاقتصادية وانجازات الجمهورية الجديدة حاضر بها الفنان طارق دسوقى.

ونظمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٨، بمشاركة 10 كليات، وضمت المسابقة أكثر من 550 عمل فني وتنافس الطلاب على 72 جائزة موزعة بالتساوي 36 جائزة للمتخصصين و 36 جائزة لغير المتخصصين.

كما أجرى الفنان طارق دسوقي زيارة للمعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٨، وأشاد بالأعمال الطلابية بالمعرض.