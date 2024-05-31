قطاع البنوك يستحوذ على 8.7% من قيمة التداولات بالبورصة خلال أسبوع

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون صفقات) بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع بقيمة تداولات بلغت 7,36 مليار جنيه، ليستحوذ على 33.1% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 851,9 مليون سهم عبر تنفيذ 95 ألف عملية تداول.

واحتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 3,36 مليار جنيه، ليستحوذ على 15.1% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 175 مليار سهم بعدد عمليات بلغ 83 ألف عملية.

ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 3,33 مليار جنيه، ليستحوذ على 15%من إجمالي التداولات ، ومن خلال تداول مليار سهم، عبر تنفيذ 66 ألف عملية.

يليه قطاع البنوك بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 1,9 مليار جنيه، ليستحوذ علي 8.7% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 28,7 مليون سهم، عبر تنفيذ 12,88 ألف عملية .

ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 1,67 مليار جنيه، ليستحوذ على 7.5% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 86,7 مليون سهم، عبر تنفيذ 24 ألف عملية تداول.