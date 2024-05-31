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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة جنديين بولنديين في اعتداء لمهاجرين غير شرعيين عند الحدود مع بيلاروسيا

مهاجرين
مهاجرين
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أصيب جنديان من بولندا بجروح جراء اعتداء من جانب مهاجرين غير شرعيين على الحدود البولندية البيلاروسية، في محاولتهم دخول البلاد.

ونقل راديو "بولندا الدولي" اليوم الجمعة عن المسؤول بوحدة حرس الحدود في محافظة /بودلاسكي/ شرقي البلاد، ميشال بورا، قوله إن مجموعة من الأجانب اعتدوا على ضابطين اثنين بولنديين، حيث أصيبا في وجهيهما بأسلحة خطيرة استدعت التدخل الطبي.

وأشار المسئول إلى أن الاعتداء يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، حيث تعرض جندي آخر للطعن على يد مهاجرين حاولوا اختراق الحاجز الحدودي يوم /الثلاثاء/ الماضي، لافتًا إلى أن الجندي المصاب يرقد في الوقت الحالي في حالة صحية حرجة.

بيلاروسيا مهاجرين غير شرعيين جنديين بولنديين بولندا