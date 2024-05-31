"الأونروا": تلقينا تقارير مروعة من "جباليا" باستشهاد أطفال يحتمون بالمدارس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن وجود تقارير مروعة من مدينة جباليا، بقطاع غزة، بشأن استشهاد أطفال وجرح اخرين في مدرسة تابعة لها خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة.

وقالت الأونروا أن الدبابات الإسرائيلية حاصرت خيام النازحين في المدرسة وأضرمت فيها النيران.

وأشارت إلي أن التقارير تحدثت عن تدمير مكاتب الأونروا إثر غارات جوية إسرائيلية وجرفها من قبل جنود الاحتلال.

وأضافت: "ما يزيد عن 170 مبنى لنا تعرض للضرر أو التدمير في جميع أنحاء القطاع."

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الهجمات على المباني التابعة للأونروا ولمحاسبة مرتكبيها.