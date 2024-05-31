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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية تنظم يومًا روحيًا للسيدات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظمت الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، يومًا روحيًا للسيدات من إتحاد المرأة في الكنيسة، اللاجئات من الحرب إلى مصر، بحضور القس الدكتور ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بالكاتدرائية.

هدف اليوم الروحي إلى توفير الدعم الروحي والمعنوي للسيدات اللاجئات، ومساعدتهن على التكيف مع حياتهن الجديدة في مصر، حيث اشتمل اليوم على فيديو به عظة روحية، تحت عنوان "ماذا يفعلهُ الله في حياتي في الأرض”  لتشجع السيدات على بدء حياتهن من جديد والاندماج في المجتمع المصري.

ضم اليوم مناقشات حول كيفية الحفاظ على هوية العائلة وثقافتها، مع التأقلم مع الحياة في مصر، كما تم توفير فرص للسيدات للتواصل مع بعضهن البعض، وتبادل الخبرات والتجارب.

أعربت السيدات عن تقديرهن وامتنانهن للخدمة السودانية الأسقفية، على تنظيم هذا اليوم، ووصفنه بأنه كان مصدرًا للأمل والإلهام.

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