غدًا.. بدء التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي على موقع وزارة التربية والتعليم

يبدأ غدًا السبت الموافق 1 يونيو 2024، التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2024/6/1 حتى 2024/6/30.

إلكترونيا.. التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمدارس الرسمية

والتقديم يتم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وفور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

تعليم القاهرة تعلن اجراءات التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي 2024 /2025

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إجراءات ومواعيد التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي المقبل (2024 /2025).

وقالت المديرية، إنه حرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم “مصرى الجنسية”، للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس “الرسمية”، وكذلك التقدم إلكترونياً للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال .

وبناءا على ماسبق يتم التنبيه نحو الإلتزام بالإجراءات التالية:

أولاً:- بالنسبة لأولياء الأمـــور:

1- إجراءات التقدم للصف الأول الإبتدائي:-

● يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بالمرحلة الإبتدائية (بالمدارس الرسمية) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (1/ 6/ 2024) حتى (30/ 6/ 2024)، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg

● فور تقدم ولى أمر الطفل على الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

● سن التقدم للصف الأول الإبتدائي لا يقل عن (ست سنوات) ولايزيد عن (تسع سنوات).

● يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم(154) بتاريخ (6/ 7/ 1989)، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

● يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى ، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

2- إجراءات التقدم لرياض الأطفال (رسمى ورسمى لغات):-

● يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (رسمى – رسمى لغات) بالتسجيل الإلكترونى بداية من (1/ 6/ 2024) حتى (30/ 6/ 2024)، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg

● سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن (أربع سنوات).

● يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6/ 7/ 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

● فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

● يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.



ثانياً:- بالنسبة للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال (رسمي) يتم التنبيه بما يلى:

1- خلال فترة التقدم الإلكترونى:- يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الإبتدائي فقط)، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.



2- خلال الفترة من (1/ 7/ 2024) إلى (31/ 7/ 2024):- يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف (القبول/عدم) القبول النهائي، فى الطلبات المقدمة للإلتحاق بها.



3- ضرورة إلتزام المدارس بالتسجيل الإلكترونى لموقف (تسليم/ عدم تسليم) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التى تم قبولها مبدئياً، وفى حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطالب المقدم غير معتد به.



ثالثاً:- التنبيه على المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاص (عربى- لغات) بالمرحلة الإبتدائية بما يلى:

تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من (1/ 7/ 2024) إلى (30/ 7/ 2024) بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال (الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الإبتدائي) الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بالمدرسة.



رابعاً:- التنبيه على الإدارات التعليمية بما يلى:

1- بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمي لغات):-

بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج عبر موقع التقديم الإلكترونى لمحافظة القاهرة

(https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten)

2- بالنسبة للمتقدمين للمدارس الإبتدائية و رياض الأطفال (الرسمي - عربى):-

متابعة موقف التقدم الإلكترونى للمدارس وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديرية والإدارات التعليمية فى هذا الشأن ، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين (توجيه رياض الأطفال ، توجيه المرحلة الإبتدائية) و (إدارات وأقسام الإحصاء) بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة فى متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

