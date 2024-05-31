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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خياطون في غزة يضيقون الملابس لتناسب أجسام الفلسطينيين الجوعى

غزة
غزة
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سلطت قناة “إكسترا نيوز” الضوء على مهنة الخياطة في قطاع غزة، حيث أكد خياطون أنهم يحصلون بشكل يومي على كميات كبيرة من الملابس لتضييقها بسبب نحافة الأجسام وعدم القدرة على الوصول إلى الإمدادات الغذائية ما يتسبب في فقدان الوزن.

وفي السياق، قالت إحدى الأمهات بقطاع غزة، أن نقص الغذاء تسبب في ضعف أجساد الأطفال، بالإضافة إلى حرارة الشمس والرمال الساخنة التي تضعف من قوة الأجسام سواء للكبير أو الصغير.

ونوهت إلى أن الأطفال لم يسلمون من حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال بمنتهى الوحشية على المدنيين العزل في غزة إذ يأكل الضعف أجساد الصغار ساعة تلو الأخرى، فضلًا عن الخوف من غارات الاحتلال التي توحشت في الفترة الأخيرة.

الإمدادات الغذائية التجويع الفلسطينيين إمدادات الغذاء الاحتلال